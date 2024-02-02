"Чесно, за Матвієнка дуже сумно. Не знаю, я сподіваюся, що він може ще кудись перейти, але… Як на мене, це найкращий захисник України взагалі, тому що коли я з ним грав, його якості, розуміння гри – на дуже високому рівні.

Шахтар відхилив 40 млн за Судакова і закрив Матвієнку шлях до чемпіонів Італії: "Хочуть видоїти максимум"

І я розумів, що якщо він зробить ще один крок і перейде, як писали, в Арсенал, Наполі, Брайтон, тобто в топ-чемпіонати – він би прогресував ще, ще, ще і був би топ-рівня не тільки в Україні, а у й світі", – поділився Трубін на YouTube-каналі Трендець.

Зазначимо, що свого часу було чимало розмов про інтерес до Матвієнка з боку Наполі та Брайтона, проте останнім часом таких чуток поменшало. У поточному сезоні Микола зіграв у 16 матчах за Шахтар, відзначившись 4 голами. Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?