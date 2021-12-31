"Год сложился хорошо, хотя были и ошибки. Главное, что я мог расти профессионально, узнал много нового, получил опыт, после которого стал сильнее. Мы стали чемпионами, пробились в полуфинал Лиги Европы. К сожалению, в том матче с Интером нам не удалось показать все, что умеем, но сам факт попадания в четверку лучших также является положительным моментом.

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В начале текущего сезона были проблемы, но мы справились с ними и сейчас хоть и находимся на втором месте, но уступаем всего одно очко и все в наших руках. Плюс из сложной группы Лиги чемпионов пробились в евровесну. Так что я бы уходящий год оценил в семь баллов из десяти. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы новый год сложился для Шахтера еще лучше", – цитирует Трубина официальный сайт дончан.

Заметим, Анатолий был признан лучшим игроком "горняков" в 2020 году. Он успел сыграть 13 матчей за клуб, из которых 5 отстоял на ноль.

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