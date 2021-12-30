Юний воротар Шахтаря набрав 32,1% голосів, що дозволило йому стати переможцем голосування на звання найкращого гравця "гірників" у 2020 році.

Трубін опинився у символічній збірній відкриттів Ліги чемпіонів у 2020 році

Трійцю лідерів замикають Тете (26,7%) та Соломон (26,4%), повідомляє офіційний сайт чемпіонів України. Цікаво, що Тайсон, Марлос, Пятов та Степаненко не змогли потрапити до топ-3 у голосуванні.

До слова, Трубін провів 20 матчів у складі Шахтаря у 2020 році, 8 з яких провів на нуль, в середньому здійснивши 3,14 сейви за гру.

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