"Рік склався добре, хоч були й помилки. Головне, що я міг зростати професійно, дізнався багато нового, набув досвіду, після якого став сильнішим. Ми стали чемпіонами, пробилися до півфіналу Ліги Європи. На жаль, у тому матчі з Інтером нам не вдалося продемонструвати все, що вміємо, проте сам факт потрапляння до четвірки найкращих також є позитивним моментом.

Трубін визнаний найкращим гравцем Шахтаря у 2020 році – у трійці не знайшлось місця зірковим ветеранам

На початку поточного сезону були проблеми, але ми впоралися з ними й зараз хоч і перебуваємо на другому місці, проте поступаємось лише одним очком і все в наших руках. Плюс зі складної групи Ліги чемпіонів пробилися до євровесни. Тож я б рік, що минає, оцінив у сім балів з десяти. Слід зробити все можливе, щоб новий рік склався для Шахтаря ще краще", – цитує Трубіна офіційний сайт донеччан.

Зауважимо, Анатолій був визнаний найкращим гравцем "гірників" у 2020 році. Він встиг відіграти 13 матчів за клуб, з яких 5 відстояв на нуль.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки