"Сейчас Трубин один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, и он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов, а значит, уже имеет опыт. Он готов к большому клубу.

Трубин может снова воссоединиться с Мудриком – Челси рассматривает голкипера Шахтера на замену Менди

Трубин готов к Италии, но также и к Англии или Франции. Он вратарь будущего. У него много предложений, и мы общаемся со многими клубами, но все должны понимать одно: если он покинет Шахтер – то перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком и как будет в будущем с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко.

Те, кто хотят игрока, решают сколько предложить, а мы отвечаем, устраивает нас эта сумма или нет. И есть интерес не только к Трубину, но и к трем другим топ-игрокам, о которых я упомянул и которые станут частью будущего европейского футбола", – цитирует Срну Gazzetta dello Sport.

Напомним, контракт Трубина с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро. Накануне Анатолий завершил выступления на молодежном чемпионате Европы, остановившись в шаге от финала.

Ярмарка талантов, или Кого из украинцев продадут после Евро-2023