Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в заявку на матч 2-го тура Примейра-лиги против Эшторила (2:0), но на поле так и не вышел. Главный тренер лиссабонцев Рогер Шмидт объяснил, почему оставил нашего соотечественника в запасе.

"После матча с Боавиштой (лиссабонцы уступили 2:3, – прим.) мне стало понятно, что надо получить новую энергию на позиции голкипера. На мой взгляд, игра Влаходимоса была не лучшей в этом поединке, поэтому я решил увеличить конкуренцию на этой позиции.

Тренер Бенфики – о дебюте Трубина: "Хочу подобрать правильное время, чтобы не было слишком рано или поздно"

Самуэл Соареш очень хорошо проявил себя на предсезонных сборах, поэтому я решил дать ему шанс сыграть. Я очень доволен им.

Трубин – новый вратарь. У Анатолия есть потенциал стать первым номером Бенфики, но он был с нами всего 8 дней, поэтому ему нужно ко всему привыкнуть. Я думаю, что это было правильное решение, ведь Соареш подтвердил, что у нас есть три очень хороших вратаря", – цитирует Шмидта официальный сайт Бенфики.

Напомним, Трубин подписал с "орлами" контракт на 5 сезонов – до лета 2028 года.

Месси и Кривцов завоевали первый трофей в США – Интер Майами в драматичной серии пенальти стал триумфатором Кубка лиг