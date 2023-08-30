Возможный уход Одиссеаса Влаходимоса из Бенфики вряд ли улучшит позиции Анатолия Трубина в Лиссабоне.

Из-за того, что Влаходимос все еще может покинуть Бенфику, "орлы" обратили внимание на вратаря Ароки Игнасио де Арруабарену, сообщает A Bola.

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26-летний вратарь может присоединиться к лиссабонцам за скромные 2 млн евро. Ранее сообщалось, что Бенфика получила предложение от Ноттингем Форест в размере 9 млн евро за Влаходимоса, который в прошлом сезоне был основным голкипером.

К слову, де Арруабарена сыграл в 6 матчах за Ароки в текущем сезоне, пропустив 10 голов. Transfermarkt оценивает уругвайца в 1,5 млн евро.

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