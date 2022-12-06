21-летний вратарь интересует Ювентус, сообщает calcioblog.it . Дело в том, что контракт Войцеха Щенсны истекает в 2024-м, через возраст его вряд ли будут продлевать.

"Больный проигрыш от РБ Лейпциг": Трубин прогнозирует Шахтеру очень сложный период после вылета из Лиги чемпионов

Сейчас "Старая синьора" составила шорт-лист, в котором оказались три голкипера: Анатолий Трубин, Марко Карнесекки (аренда из Аталанты в Кремонезе) и Гульельмо Викарио (Эмполи). Троица является приоритетной для Юве.

В сезоне 2022/23 страж ворот Шахтера провел 18 поединков, 5 из которых отстоял на ноль. Его контракт с "горняками" рассчитан тоже до лета 2024 года.

Мудрик – не один: Трубін став лідером Шахтаря і готовий потіснити Бущана