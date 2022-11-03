"Всем хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но, к сожалению, такой результат. Соперник воспользовался нашими ошибками, победил, поэтому будем готовиться дальше. Сейчас все мысли о чемпионате Украины – очень сложный период будет. Нет времени грустить, что-то думать. Нужно дальше продолжать. Это жизнь, футбол.

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Йовичевич, когда мы стояли в кругу говорил, что мы – команда, когда выигрываем, и еще больше – когда проигрываем. Что такое тоже бывает, и что именно в трудные времена становится понятно, какая у нас команда. Когда побеждаешь – все классно, у всех хорошее настроение, но сейчас очень болезненный проигрыш. Нужно быстро сплотиться и становиться на победный путь.

Было ли такое, что в этой игре не поверили в себя? Нет, такого не было. Зачем тогда выходить на матч Лиги чемпионов? Конечно, первый гол был необязательным, но после мяча мы немного переломили – были более агрессивны, больше рисковали, потому что отступать было некуда. После гола начали создавать моменты. Возможно, не было ударов в створ, но моменты были", – цитирует Трубина Tribuna.

Напомним, по итогам группового этапа Лиги чемпионов "горняки" заняли в своем квартете третье место и продолжат выступления во втором по силе еврокубке.

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