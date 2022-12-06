21-річний воротар цікавить Ювентус, повідомляє calcioblog.it. Річ у тім, що контракт Войцеха Щенсни спливає у 2024-му, через вік його навряд чи продовжуватимуть.

"Болючий програш від РБ Лейпциг": Трубін прогнозує Шахтарю дуже складний період після вильоту з Ліги чемпіонів

Зараз "Стара синьйора" склала шорт-лист, у якому опинились три голкіпери: Анаталій Трубін, Марко Карнесеккі (оренда з Аталанти в Кремонезе) та Гульєльмо Вікаріо (Емполі). Трійця є пріоритетною для Юве.

У сезоні 2022/23 страж воріт Шахтаря провів 18 поєдинків, 5 з яких відстояв на нуль. Його контракт з "гірниками" розрахований теж до літа 2024 року.

Мудрик – не один: Трубін став лідером Шахтаря і готовий потіснити Бущана