"Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.

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Колосс всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, их будут поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и трудный поединок", – сказал Трубин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок между Колосом и Шахтером состоится в воскресенье, 7 ноября. Начало встречи в 17.00.

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