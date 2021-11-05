Клуб из Киевской области пошел на хитрый шаг, чтобы обеспечить поддержку болельщиков на трибунах.

Колос изменил стоимость билетов на матч 14-го тура УПЛ против Шахтера, сообщает официальный сайт ковалёвцев.

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Теперь стоимость билетов в любой доступный к продаже сектор составляет 1 гривну. Причиной такого шага стали карантинные ограничения и сложные условия для попадания на стадион, а также желание привлечь болельщиков и лично поддержать свою команду. Ранее приобретенные билеты за 10 и 50 грн можно использовать в качестве скидки в фан-шопе ковалёвцев.

Напомним, поединок между Колосом и Шахтером состоится в воскресенье, 7 ноября. Начало встречи в 17.00.

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