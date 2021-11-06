"Якщо ми хочемо перемагати у чемпіонаті, то треба встигати відновлюватися. Я думаю, що кожен звик до такого графіка, тому кожен знає свій організм і що йому потрібне для відновлення.

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Колос завжди був бойовою командою. Плюс ми гратимемо на виїзді. Думаю, прийде багато людей, їх підтримуватимуть, вестимуть вперед. Тому буде дуже цікавий та важкий поєдинок", – сказав Трубін у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок між Колосом та Шахтарем відбудеться у неділю, 7 листопада. Початок зустрічі о 17:00.

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