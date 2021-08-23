Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін тривалий час не зможе допомогти своїй команді.

Трубін переніс операцію після розриву меніска, стверджує FanDay. Зазначимо, що реабілітація після подібних операцій зазвичай триває мінімум 3 місяці.

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Повідомляється, що Шахтар спочатку розглядав варіант із проведенням операції в Італії, але в підсумку голкіпера прооперували у Києві.

До слова, Анатолій провів 7 матчів у поточному сезоні у складі Шахтаря, пропустивши в них 5 м'ячів та втримавши ворота на замку в 3 зустрічах.

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