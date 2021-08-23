Трубін був прооперований – голкіпер Шахтаря пропустить тривалий термін, – ЗМІ
16:02 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін тривалий час не зможе допомогти своїй команді.
Трубін переніс операцію після розриву меніска, стверджує FanDay. Зазначимо, що реабілітація після подібних операцій зазвичай триває мінімум 3 місяці.
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Повідомляється, що Шахтар спочатку розглядав варіант із проведенням операції в Італії, але в підсумку голкіпера прооперували у Києві.
До слова, Анатолій провів 7 матчів у поточному сезоні у складі Шахтаря, пропустивши в них 5 м'ячів та втримавши ворота на замку в 3 зустрічах.
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