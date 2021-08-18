Культовое издание L'Équipe выставило оценки игроков по мотивам матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Монако и Шахтером (0:1).

Среди "горняков" самая высокая оценка в Трубина и Педриньо – по 8 баллов. Голкипер совершил несколько важных сейвов и отстоял на ноль, а полузащитник оформил единственный гол во встрече. Хуже всех оценили (4) Соломона и Патрика, который в перерыве заменил именно Педриньо.

Монако – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

У Монако лучше всех сыграл Джибриль Сидибе – 7 баллов от L'Équipe. Центрбек Бенуа Бадиашиль с "тройкой" признан худшим игроком матча. Ряд монегасков и тренер Нико Ковач получили 4. Влияние Роберто Де Дзерби оценили на 6 баллов.

Напомним, ответный матч на харьковском ОСК Металлист состоится уже через неделю – 25 августа.

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