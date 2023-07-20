Интер и Шахтер никак не могут согласовать условия трансфера голкипера сборной Украины Анатолия Трубина в команду Симоне Индзаги. По сообщению TMW, накануне в Милан прибыл Дарио Срна, чтобы приобщиться к непростым переговорам.

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Интер готов выложить за Трубина не более 15 миллионов евро, в то время как Шахтер требует на 20 миллионов больше. Руководство "нерадзурри" спешит, ведь хочет удовлетворить пожелание главного тренера отправиться в турне по Японии с новым голкипером.

Отмечается, что проблема может быть решена благодаря включению в соглашение определенного процента от следующей продажи украинца. Интересно, что японское турне, по информации СМИ, принесет Интеру около 20 миллионов евро дохода.

Напомним, контракт Трубина с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В прошлом чемпионате он отыграл за дончан 38 матчей, 14 раз сохранял ворота "сухими" и пропустил 40 голов. Голкипер вместе с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023 и гарантировал участие в Олимпиаде. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро. Ранее сообщалось, что Анатолий уже согласовал личный контракт с Интером до 2028 года с зарплатой в 1,8 млн евро за сезон.

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