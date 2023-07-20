Інтер та Шахтар ніяк не можуть погодити умови трансферу голкіпера збірної України Анатолія Трубіна у команду Сімоне Індзагі. За повідомленням TMW, напередодні у Мілан прибув Даріо Срна, аби долучитись до непростих переговорів.

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Інтер готовий викласти за Трубіна не більше 15 мільйонів євро, водночас Шахтар вимагає на 20 мільйонів більше. Керівництво "нерадзуррі" поспішає, адже хоче задовольнити побажання головного тренера вирушити у турне Японією з новим голкіпером.

Зазначається, що проблема може бути вирішена завдяки включенню в угоду певного відсотка від наступного продажу українця. Цікаво, що японське турне, за інформацією ЗМІ, принесе Інтеру близько 20 мільйонів євро доходу.

Нагадаємо, контракт Трубіна з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Минулого чемпіонату він відіграв за донеччан 38 матчів, 14 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 40 голів. Голкіпер разом з молодіжною збірною України дійшов до півфіналу Євро-2023 та гарантував участь у Олімпіаді. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро. Раніше повідомлялось, що Анатолій вже узгодив особистий контракт з Інтером до 2028 року з зарплатою в 1,8 млн євро за сезон.

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