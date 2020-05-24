toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тройной перфоманс Вернера и успех компании в видеообзоре матча Майнц – РБ Лейпциг

19:45 43 Читати українською
Тройной перфоманс Вернера и успех компании в видеообзоре матча Майнц – РБ Лейпциг
Забитцер и Поульсен / РБ Лейпциг

РБ Лейпциг в выездном поединке 27-го тура немецкой Бундеслиги разбил Майнц. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов матча.

 
Тимо Вернер 11’
Юссуф Поульсен 23’
Марсель Забитцер 37’
Тимо Вернер 48’
Тимо Вернер 75’
11’ Тимо Вернер
23’ Юссуф Поульсен
37’ Марсель Забитцер
48’ Тимо Вернер
75’ Тимо Вернер

Старт разгрома уже на 11-й минуте дал Тимо Вернер – форвард спокойно переправил мяч в сетку после прострела с правого фланга.

РБ Лейпциг уничтожил Майнц – потенциальный форвард Ливерпуля оформил хет-трик: 27-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

До перерыва "быки забили еще дважды: Юссуф Поульсен головой замкнул фланговый навес на 23-й минуте, а Марсель Забитцер на 36-й вовремя оказался в штрафной хозяев и отправил мяч в девятку после суеты защитников Майнца у своих ворот.

Сразу после перерыва свой второй гол оформил Вернер, завершивший классную комбинацию с участием двух партнеров. Он же поставил точку в избиении Майнца на 75-й минуте – Поульсен красиво отдал пас из глубины, а бомбардир Лейпцига элегантно перебросил кипера "карнавальщиков".

Бавария разгромила Айнтрахт: неоднозначная перестрелка перед Der Klassiker и австрийская угроза для Украины перед Евро

blog_ava
Одиозный экс-регионал может стать новым владельцем Черноморца
14:39
624
Теги
Германия Видеоновости РБ Лейпциг РБ Лейпциг Майнц - РБ Лейпциг Тимо Вернер Тимо Вернер Майнц Майнц
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
44
мин
Алавес
23:55
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук