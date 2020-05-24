Тройной перфоманс Вернера и успех компании в видеообзоре матча Майнц – РБ Лейпциг

РБ Лейпциг в выездном поединке 27-го тура немецкой Бундеслиги разбил Майнц. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов матча.

Старт разгрома уже на 11-й минуте дал Тимо Вернер – форвард спокойно переправил мяч в сетку после прострела с правого фланга.

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До перерыва "быки забили еще дважды: Юссуф Поульсен головой замкнул фланговый навес на 23-й минуте, а Марсель Забитцер на 36-й вовремя оказался в штрафной хозяев и отправил мяч в девятку после суеты защитников Майнца у своих ворот.

Сразу после перерыва свой второй гол оформил Вернер, завершивший классную комбинацию с участием двух партнеров. Он же поставил точку в избиении Майнца на 75-й минуте – Поульсен красиво отдал пас из глубины, а бомбардир Лейпцига элегантно перебросил кипера "карнавальщиков".

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