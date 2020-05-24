toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Потрійний перфоманс Вернера та успіх компанії у відеоогляді матчу Майнц – РБ Лейпциг

19:45 236 Читать на русском
Потрійний перфоманс Вернера та успіх компанії у відеоогляді матчу Майнц – РБ Лейпциг
Забітцер і Поульсен / РБ Лейпциг

РБ Лейпциг у виїзному поєдинку 27-го туру німецької Бундесліги розтрощив Майнц. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу.

 
Тімо Вернер 11’
Юсуф Поульсен 23’
Марсель Забітцер 37’
Тімо Вернер 48’
Тімо Вернер 75’
11’ Тімо Вернер
23’ Юсуф Поульсен
37’ Марсель Забітцер
48’ Тімо Вернер
75’ Тімо Вернер

Старт розгрому вже на 11-й хвилині дав Тімо Вернер – форвард спокійно переправив м'яч у сітку після прострілу з правого флангу.

РБ Лейпциг знищив Майнц на виїзді – потенційний форвард Ліверпуля оформив хет-трик: 27-й тур Бундесліги, матчі неділі

До перерви "бики забили ще двічі: Юсуф Поульсен головою замкнув фланговий навіс на 23-й хвилині, а Марсель Забітцер на 36-й вчасно опинився у штрафному майданчику господарів і відправив м'яч у дев'ятку після метушні оборонців Майнца біля власних воріт.

Відразу після перерви свій другий гол оформив Вернер, коли завершив класну комбінацію за участю двох партнерів. Він же поставив крапку в побитті Майнца на 75-й хвилині – Поульсен красиво віддав пас із глибини, а бомбардир Лейпцига елегантно перекинув кіпера "карнавальників".

Баварія розгромила Айнтрахт: неоднозначна перестрілка перед Der Klassiker та австрійська загроза для України перед Євро

blog_ava
Шахтар – Рух: онлайн-трансляція спарингу
10:14
5294
Теги
Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг Майнц - РБ Лейпциг Тімо Вернер Тімо Вернер Майнц Майнц
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
31
хв
Алавес
23:55
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук