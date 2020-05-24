Потрійний перфоманс Вернера та успіх компанії у відеоогляді матчу Майнц – РБ Лейпциг

РБ Лейпциг у виїзному поєдинку 27-го туру німецької Бундесліги розтрощив Майнц. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу.

Старт розгрому вже на 11-й хвилині дав Тімо Вернер – форвард спокійно переправив м'яч у сітку після прострілу з правого флангу.

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До перерви "бики забили ще двічі: Юсуф Поульсен головою замкнув фланговий навіс на 23-й хвилині, а Марсель Забітцер на 36-й вчасно опинився у штрафному майданчику господарів і відправив м'яч у дев'ятку після метушні оборонців Майнца біля власних воріт.

Відразу після перерви свій другий гол оформив Вернер, коли завершив класну комбінацію за участю двох партнерів. Він же поставив крапку в побитті Майнца на 75-й хвилині – Поульсен красиво віддав пас із глибини, а бомбардир Лейпцига елегантно перекинув кіпера "карнавальників".

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