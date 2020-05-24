РБ Лейпциг уничтожил Майнц – потенциальный форвард Ливерпуля оформил хет-трик: 27-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В рамках 27-го тура чемпионата Германии Майнц потерпел сокрушительное поражение от РБ Лейпциг (0:5).

Чемпионат Германии 2019/20, 27-й тур

Майнц – РБ Лейпциг – 0:5

Голы: Вернер, 11, 48, 75, Поульсен, 23, Забитцер, 36

Кёльн – Фортуна – начало в 19:00

РБ Лейпциг после ничьей в прошлом туре не имел права на ещё одну осечку, поэтому к выезду в Майнц подопечные Юлиана Нагельсманна подошли с особой мотивацией. Как следствие, "карнавальщики" были уничтожены за полчаса: уже на 11-й минуте Вернер точным ударом замкнул прострел Лаймера, на 23-й Поульсен головой прошил голкипера с метра, а Забитцер на 36-й расстрелял девятку с близкой дистанции – 0:3.

Через две минуты после старта второго тайма Вернер, за трансфер которого борется Ливерпуль, оформил дубль, а на 75-й Тимо дошёл и до хет-трика. Этот гол оказался последним во встрече – РБ Лейпциг отпраздновал победу со счётом 0:5 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. В активе "быков" 54 зачётных балла. Майнц остаётся с 27 очками на пятнадцатой позиции.

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