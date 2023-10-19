Первенец Криштиану, Роналду-младший, который родился в 2010 году, подписал контракт с Аль-Насром и будет выступать за команду U-13. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Сын Роналду снова включён в академию Реала: он уже забил более 50 голов

В ближайшие дни Роналду-младший приступит к тренировкам. Согласно источнику, юный португалец взял себе 7-й игровой номер.

"Однажды мой сын сказал мне: "Папа, подожди ещё несколько лет, я хочу с тобой поиграть", – прокомментировал Роналду событие.

Ранее сын КР7 присутствовал в молодёжных академиях Манчестер Юнайтед и Реала. В 20 матчах за "бланкос" 13-летний парень забил более 50 мячей.

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