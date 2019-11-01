toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Трое бразильцев не помогут Львову в матче против Динамо

06:30 79 Читати українською
Трое бразильцев не помогут Львову в матче против Динамо
Динамо – Львов / Фото из открытых источников

К матчу против киевского Динамо Львов подойдет ослабленным.

Сразу три бразильских легионера футбольного клуба Львов не смогут помочь своей команде в матче 13-го тура чемпионата Украины против Динамо. Из-за дисквалификации игру пропустят полузащитники Сабино и Педро, а также форвард Ренан. К слову, все трое являются основными футболистами Львова.

Кубок Украины: Александрия выбила Зарю в серии пенальти и другие результаты 1/8 финала

Зато усилить игру команды сможет новичок клуба – Никита Татарков. Кроме того, эмоционального подъема и желания проявить себя с лучшей стороны может добавить смена тренера. Напомним, сегодня на тренерском мостике Львова состоялась ротация – вместо уволенного Владимира Мазяра команду возглавил его ассистент Егише Меликян. Специалист больше месяца работал в тренерском штабе бывшего наставника и отвечал за тактическую подготовку команды, поэтому хорошо ориентируется в ситуации в команде и сможет лучше настроить игроков на игру.

Напомним, матч Динамо – Львов состоится 3 ноября в 17:00 по киевскому времени.

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

blog_ava
Голы Яремчука и Пластуна в видеообзоре перестрелки между Гентом и Андерлехтом
07:30
83
Теги
Львов Львов Сабино дос Сантос Сабино дос Сантос Педро Феррейра Педро Феррейра Абнер Ренан Абнер Ренан Никита Татарков Никита Татарков Владимир Мазяр Владимир Мазяр Егише Меликян Егише Меликян
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
59
мин
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук