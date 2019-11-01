Трое бразильцев не помогут Львову в матче против Динамо

К матчу против киевского Динамо Львов подойдет ослабленным.

Сразу три бразильских легионера футбольного клуба Львов не смогут помочь своей команде в матче 13-го тура чемпионата Украины против Динамо. Из-за дисквалификации игру пропустят полузащитники Сабино и Педро, а также форвард Ренан. К слову, все трое являются основными футболистами Львова.

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Зато усилить игру команды сможет новичок клуба – Никита Татарков. Кроме того, эмоционального подъема и желания проявить себя с лучшей стороны может добавить смена тренера. Напомним, сегодня на тренерском мостике Львова состоялась ротация – вместо уволенного Владимира Мазяра команду возглавил его ассистент Егише Меликян. Специалист больше месяца работал в тренерском штабе бывшего наставника и отвечал за тактическую подготовку команды, поэтому хорошо ориентируется в ситуации в команде и сможет лучше настроить игроков на игру.

Напомним, матч Динамо – Львов состоится 3 ноября в 17:00 по киевскому времени.

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