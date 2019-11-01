Троє бразильців не допоможуть Львову у матчі проти Динамо

До матчу проти київського Динамо Львів підійде ослабленим.

Відразу три бразильських легіонери футбольного клубу Львів не зможуть допомогти своїй команді у матчі 13-го туру чемпіонату України проти Динамо. Через дискваліфікацію цю гру пропустять півзахисники Сабіно та Педро, а також форвард Ренан. До слова, всі троє є основними футболістами Львова.

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Натомість підсилити гру команди зможе новачок клубу – Микита Татарков. Окрім того, емоційного піднесення і бажання проявити себе якнайкраще може додати зміна тренера. Нагадаємо, сьогодні на тренерському містку Львова відбулась ротація – замість звільненого Володимира Мазяра команду очолив його асистент Єгіше Мелікян. Фахівець більше місяця працював у тренерському штабі колишнього наставника і відповідав за тактичну підготовку команди, тож добре орієнтується у ситуації в команді і зможе якнайкраще налаштувати гравців на гру.

Нагадаємо, матч Динамо – Львів відбудеться 3 листопада о 17:00 за київським часом.

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