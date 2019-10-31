Львов официально назначил нового тренера

В чемпионате Украины появилась новая тренерская фигура – футбольный клуб Львов официально представил нового наставника команды.

Новым тренером футбольного клуба Львов стал Егише Меликян, сообщает официальный сайт команды. 40-летний специалист входил в тренерский штаб Владимира Мазяра, который сегодня был освобожден от должности наставника Львова – клуб и специалист приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

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Меликян был ассистентом Владимира Мазяра с конца сентября этого года – специалист отвечал за тактическую подготовку команды. Напомним, что у Егише уже есть опыт тренерской работы – ранее он тренировал такие команды как донецкий Металлург и каменская Сталь.

Львов в чемпионате Украины с 8 очками занимает последнюю строчку. Следующий матч львовяне проведут 3 ноября на выезде против Динамо.

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