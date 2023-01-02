Потеря очков может быть далеко не самым плохим последствием для Барселоны по мотивам матча против Эспаньола (1:1).

"Попугаи" требуют наказать соседей за участие Роберта Левандовски. Эспаньол выпустил соответствующее заявление на официальном сайте.

"Клуб Эспаньол подал жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), чтобы обжаловать матч 15 тура Ла Лиги против Барселоны из-за несоблюдения регламента.

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Перед началом игры клуб добросовестно сообщил судье Матеу Лаосу и представителю RFEF о наличии в составе соперников футболиста Роберта Левандовски, который должен был отбыть санкцию после удаления в предыдущем туре чемпионата.

Эспаньол, как было объявлено накануне матча, будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов наших болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и что эта несправедливость основана на поспешном решении и с явными недостатками", – говорится в заявлении.

Иронично, что дерби завершилось ничьей 1:1, а Левандовски был одним из худших в составе Барселоны.

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