Бывший защитник сборной Италии Массимо Оддо стал претендентом на пост главного тренера Пармы. "Крестоносцы" по итогам сезона покинут Серию А.

44-летний специалист оказался среди претендентов на место алленаторе пармезанцев. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Ныне безработный Оддо входит в шорт-лист кандидатов для руководства Пармы. У экс-защитника Лацио и Милана есть конкуренты, фамилии которых в данный момент остаются неизвестными. Пока с Пармой работает Роберто Д'Аверса.

Отметим, что тренерская карьера Массимо Оддо складывается не слишком удачно. Он без особого успеха работал во главе Пескары, Удинезе, Кротоне и Перуджи.

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