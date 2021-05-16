"Перед игрой на прошлой неделе против Дженоа я поговорил с клубом и игроками. Я сказал им, что решил уйти. Это решение меня очень обеспокоило, я не рад этому, но я делаю это, потому что не думаю, что могу дать что-то еще этой команде.

Я чувствую, что достиг максимума с ними за три года. Я надеюсь, что придет другой тренер, и Сассуоло станет еще лучше.

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Я всегда буду благодарен клубу, но я профессионал, и время попробовать что-то новое. Мы достигли пика. Это действительно печально. Я начал рассматривать другие предложения только тогда, когда пришел к такому выводу по поводу Сассуоло, потому что я никогда не стал бы сравнивать эту команду с другими", – цитирует Де Дзерби Sky Sport Italia.

К слову, Де Дзерби возглавил Сассуоло летом 2018 года. С тех пор команда провела 120 матчей во всех турнирах – 43 победы, 36 ничьих и 41 поражение. Последний матч во главе "нероверди" 41-летний специалист проведет 23 мая, когда его команда на своем поле будет принимать Лацио в рамках 38-го тура Серии А.

Напомним, Шахтер завершил прошлый сезон без трофеев и не стал продолжать сотрудничество с Луишем Каштру. Представители "горняков" воздерживаются от конкретики по поводу преемника португальцу. Однако ряд независимых источников утверждает, что это будет именно Роберто Де Дзерби.

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