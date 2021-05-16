Аталанта удержала победу над Дженоа в предпоследнем туре чемпионата Италии 2020/21. Имея преимущество в три мяча, бергамаски в своем "фирменном" стиле едва не растеряли этот гандикап, но все же удержали победный результат. 3:4 – команда Джан Пьеро Гасперини третий раз подряд завоевала путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, а поединок последнего тура против Милана теперь имеет значение только с точки зрения борьбы за второе место.

Но перед последним матчем сезона бергамасков ожидает ли не самый важный поединок года. В среду, 19 мая, Аталанта может поставить триумфальную точку в кампании 2020/21 – в финале Кубка Италии "Богиня" сыграет с Ювентусом, а в случае победы добудет первый трофей за почти 50 лет.

Гол и изысканный ассист Малиновского в видеообзоре матча Дженоа – Аталанта – 3:4

Руслан Малиновский, который начал матч с Дженоа с первых минут, провел очередной отличный поединок, хоть и сыграл неполный час. Впрочем, даже этого времени хватило хавбеку сборной Украины, чтобы лишний раз заставить говорить о себе. Сначала 28-летний полузащитник выдал уже фирменный пас-конфетку на Дувана Сапату, который без проблем переиграл Федерико Маркетти. Спустя несколько минут колумбиец отблагодарил Руслана, выложив передачу практически на пустые ворота. Малиновский свой шанс не упустил, забив свой 8-й гол в текущем розыгрыше Серии А. Украинец остается неотъемлемой частью лучшей атаки чемпионата Италии – подопечные Гасперини настреляли своим оппонентам уже 90 голов в 37-ми поединках.

Статистические порталы единодушно признали Руслана MVP поединка на Луиджи Феррарис. Интересно, что именно на этом стадионе полузащитник забил свой дебютный гол за национальную сборную Украины. Десятого октября 2018-го Руслан поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы в контрольном матче "сине-желтых" с командой Роберто Манчини. Вообще, со стадионом в Генуе Руслана связывают немало воспоминаний. Здесь украинец забил гол-красавец Сампдории в феврале 2021-го, а в ноябре 2019-го в поединке с той же Сампой был удален с поля, получив две желтые карточки. Единственная красная Руслана в итальянском этапе карьеры, между прочим.

Sofa Score оценила вчерашнюю игру Малиновского в 8.8, столько же поставил и Who Scored. Football Critic был немного строже – 8.4, а InStat оценил выступление Руслана в 401 балл. Украинец стал рекордсменом Аталанты по продолжительности результативной серии в чемпионатах Италии. В последних 10-ти поединках Серии А 2020/21 Малиновский непременно забивает или ассистирует (или и то, и другое, как вчера). С момента, когда начали вести соответствующую статистику, ни один футболист "Богини" не сумел демонстрировать такую ​​форму настолько долго.

10 - Ruslan #Malinovskiy is the first Atalanta's player able to take part in goals (among assists + goals) in 10 Serie A matches in a row since Opta collected this data (2004/05). Painter.#GenoaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/aZ8tsBxsMk — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2021

Начиная с 21 марта, украинский полузащитник не покидает поле без забитого мяча или голевой передачи. В течение этого временного отрезка именно Малиновский является самым результативным игроком Европы по системе "гол+пас" – в активе хавбека Аталанты 6 голов и 9 ассистов за последние 2 месяца. У того же Лео Месси 8 голов и 2 передачи, Роналду забил 5 раз, не отдав ни одного ассиста, а Роберт Левандовски к своим 5-ти точным ударам добавил 1 голевой пас. Правда, справедливости ради стоит отметить, что Руслан провел больше всего поединков за это время (10), и в каждой игре вписывал свою фамилию в протокол – как автор гола или ассиста.

Обозреватель Calcio Atalanta поставил Малиновскому "семерку" – второй балл в поединке после Дувана Сапаты. "Украинец подтвердил, что на данном этапе сезона находится в лучшей форме среди всех футболистов команды. Оформил 12-й ассист в сезоне, а его гол, казалось, убил всю интригу. Гасперини решил поберечь Малиновского на последние полчаса, чтобы получить его полностью готовым в среду против Ювентуса", – заключает автор Фабио Манара.

Редакция Tutto Atalanta оценила игру Руслана в 7.5 – столько же у Дувана Сапаты, которого назвали лучшим в матче. "Неудержимый Малиновский. Ассистировал Сапате, забил сам и принял участие в третьем взятии ворот", – в местном издании Бергамо не скрывают восхищения от выступлений украинского хавбека.

Gazzetta dello Sport поставила полузащитнику "семерку" – столько же у Сапаты, а выше оценили только де Рона. "Забивает, ассистирует, приобщился к забитому мячу Госенса. Десятый матч подряд с результативным действием", – краткий вывод о Малиновском от ведущего спортивного издания Апеннин.

Eurosport раскошелился на 7.5 – самый высокий балл в матче вместе с Сапатой. "Еще раз подтвердил, что находится в удивительной форме. Яркое выступление. После суперпаса в прошлом матче повторил этот трюк, к которому добавил и свой забитый гол".

Sport Mediaset очень поэтично описал фантастический период в карьере Руслана. "Продолжает находиться в такой форме, что превращает в золото все, к чему прикасается своей левой ногой". Семерка от обозревателя Энцо Палладини.

Что ж, Малиновский уже превзошел показатели сезона 2019/20, который стал для него дебютным в Италии. Гол в ворота Дженоа стал для украинца 8-м в текущем чемпионате – столько же было в прошлогодней Серии А. А вот с ассистами дела пошли лучше – 12 в нынешнем чемпионате (лучший показатель среди всех футболистов лиги!) против 5-ти в прошлом. Руслан уже оформил лучший сезон в карьере по системе "гол+пас" в рамках чемпионата – 20 очков. До сих пор рекордным был сезон 2018/19 в составе Генка – 9 голов и столько же результативных передач.

Аталанта вышла в ЛЧ – Малиновский забил, стал рекордсменом и остается топ-ассистентом Италии перед битвой сезона