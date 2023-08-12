Черноморец одержал непростую победу над Оболонью в матче 3-го тура УПЛ – не обошлось без сомнительных решений арбитра. Смотрите обзор поединка на "Футбол 24".

Черноморец повел в счете на 15 минуте: удар Штогрина парировал вратарь, но Васильев был первым на добивании. Старт второго тайма стал еще одним ударом по Оболони – Карась получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Черноморец вдевятером удержал победу над Оболонью – арбитр показал три красные карточки

Иеде на 62 минуте забил второй мяч в ворота киевского клуба. Кузык получил дальнюю передачу, пробил, вратарь отбил, а Самсон первым сыграл на добивании. Однако дальше одесситам стало сложнее: сначала Кузык получил сомнительную вторую желтую, а через 7 минут арбитр удалил Салюка.