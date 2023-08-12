Чорноморець здобув непросту перемогу над Оболонню в матчі 3-го туру УПЛ – не обійшлось без сумнівних рішень арбітра. Дивіться огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чорноморець повів в рахунку на 15 хвилині: удар Штогріна парирував воротар, але Васильєв був першим на добиванні. Старт другого тайму став ще одним ударом по Оболоні – Карась отримав другу жовту картку та покинув поле.

Чорноморець вдев'ятьох втримав перемогу над Оболонню – арбітр показав три червоні картки

Ієде на 62 хвилині забив другий м'яч у ворота київського клубу. Кузик отримав дальню передачу, пробив, воротар відбив, а Самсон першим зіграв на добиванні. Однак далі одеситам стало складніше: спочатку Кузик отримав сумнівну другу жовту, а через 7 хвилин арбітр вилучив Салюка.