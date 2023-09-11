"Писали, что Дениса Попова хочет Бешикташ и Трабзонспор. Кто-то там 2 млн евро дает. Где логика? Вы можете себе это представить? Динамо сейчас испытывает колоссальные проблемы в защите. Никого не купили и при этом продают Попова. Приобрести замену невозможно, потому что у нас окно уже закрыто. Продают Попова и остаются на сезон с Дячуком, Сиротой, Биловаром? Смешно, правда же? Еще и за 2 млн евро.

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Из того, что я знаю, за Попова поступали предложения значительно выше. В прошлом году я слышал, что был Бордо. Тогда речь шла об аренде, кажется, за 1 миллион евро с обязательным выкупом еще за 9 миллионов, то есть 10 миллионов в целом. Был еще один французский клуб, я точно не вспомню, или Ренн, или Реймс – 8 предлагали. Этим летом Удинезе и Штутгарт проявляли интерес. Я сам удивлен, честно говоря. Мы улыбаемся здесь и даже смеемся, а там видят в нем потенциал. Обратите внимание, это клубы чемпионатов топ-5.

Также писали об интересе Трабзонспора к Шапаренко. И это тоже неправда. Я вообще сомневаюсь, что Динамо отпустит его дешевле 20 миллионов евро. А Трабзонспор в своей истории никогда больше 7 миллионов не платил за футболиста. Кроме того, сомневаюсь, что Николай на этом этапе своей карьеры захочет переходить в чемпионат Турции. Когда есть перспектива попасть в чемпионат топ-5 – там интереснее, посерьезнее.

А вот к Георгию Бущану был интерес со стороны Селтика и Брентфорда. До конкретики дело не дошло, но сейчас из Саудовской Аравии мониторят динамовского голкипера. И матч против Англии стал плюсом для Бущана с точки зрения рекламы", – объяснил Вацко в эфире Вацко on air.

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