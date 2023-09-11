"Писали, що Дениса Попова хоче Бешикташ і Трабзонспор. Хтось там 2 млн євро дає. Де логіка? Ви можете собі це уявити? Динамо зараз має колосальні проблеми в захисті. Нікого не купили і при цьому продають Попова. Придбати заміну неможливо, бо у нас вікно вже закрите. Продають Попова і залишаються на сезон з Дячуком, Сиротою, Біловаром? Смішно, правда ж? Ще й за 2 млн євро.

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З того, що я знаю, за Попова надходили пропозиції значно вищі. Минулого року я чув, що був Бордо. Тоді йшлося про оренду, здається, за 1 мільйон євро з обов'язковим викупом ще за 9 мільйонів, тобто 10 мільйонів загалом. Був ще один французький клуб, я точно не згадаю, або Ренн, або Реймс, – 8 пропонували. Цього літа Удінезе та Штутгарт виявляли інтерес. Я сам здивований, щиро кажучи. Ми тут усміхаємося і навіть сміємось, а там бачать у ньому потенціал. Зверніть увагу, це клуби чемпіонатів топ-5.

Також писали про інтерес Трабзонспора до Шапаренка. І це також неправда. Я взагалі сумніваюсь, що Динамо відпустить його дешевше, ніж 20 мільйонів євро. А Трабзонспор у своїй історії ніколи більше 7 мільйонів не платив за футболіста. Крім того, сумніваюсь, що сам Микола на цьому етапі своєї кар'єри захоче переходити у чемпіонат Туреччини. Коли є перспектива потрапити у чемпіонат топ-5 – там цікавіше, серйозніше.

А от до Георгія Бущана був інтерес з боку Селтіка та Брентфорда. До конкретики справа не дійшла, проте зараз із Саудівської Аравії моніторять динамівського голкіпера. І матч проти Англії став плюсом для Бущана з точки зору реклами", – пояснив Вацко у ефірі Вацко on air.

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