Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий получил наказание по мотивам своей грубости в игре 8 тура УПЛ против Руха (1:1).

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил официальное решение по центрбеку Шахтера – 2 матча дисквалификации, один из которых условно.

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Ракицкого удалили с поля на 21-й минуте матча против Руха. Сначала арбитр Виталий Романов не зафиксировал даже фола за подкат ветерана в ноги Ильи Квасницы. Впрочем, после просмотра повтора рефери кардинально изменил свое решение – прямая красная защитнику Шахтера за серьезное игровое нарушение.

Теперь Ракицкий вынужден пропускать встречу с Ворсклой в рамках 9-го тура УПЛ.

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