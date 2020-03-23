Три клуба Серии А заинтересованы в приобретении Иммобиле – агент рассказал о планах форварда

Лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле, который в текущем сезоне демонстрирует впечатляющую результативность, заинтересовал сразу несколько клубов.

"У Чиро есть действующий контракт с Лацио до 2023 года. Он заинтересован в том, чтобы отработать его до конца. Слишком рано говорить о возможном переходе Иммобиле, но интерес со стороны Интера, Милана и некоторых китайских клубов есть.

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Также сохраняется интерес со стороны спортивного директора Наполи Джунтоли. Он уже давно является поклонником Чиро. Но трудно спрогнозировать, как на возможности клубов повлияет ситуация с коронавирусом", – цитирует агента Иммобиле Алессандро Моджи Football Italia.

Напомним, Иммобиле сейчас возглавляет бомбардирскую гонку в Серии А. В активе форварда "орлов" 27 голов в 26 матчах.

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