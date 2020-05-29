Три клуба АПЛ выстроились в очередь за партнером Малиновского

Защитник Аталанты Тимоти Кастань вскоре сменит клубную прописку.

Игрок сборной Бельгии должен покинуть Аталанту в ближайшие месяцы, сообщает журналист Никола Скира.

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Кастань мечтает о выступлениях в английской Премьер-лиге. Три клуба следят за 24-летним латералем – это Тоттенхэм, Лестер и Вест Хэм. Бельгиец был одним из самых ярких игроков Аталанты в первой половине сезона, однако потерял доверие Гасперини и только раз вышел на поле в последних десяти матчах. Ориентировочная цена одноклубника Руслана Малиновского – 20 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Кастань сыграл за Аталанту 19 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Один из них – Шахтеру в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов.

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