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Аталанта присмотрела конкурента Малиновскому в составе одного из лидеров Эредивизи

09:51 54 Читати українською
Аталанта присмотрела конкурента Малиновскому в составе одного из лидеров Эредивизи
Оркун Кёкчю / фото с открытых источников

Итальянская Аталанта рассматривает возможность подписания полузащитника Фейеноорда Оркуна Кёкчю.

Бергамаски поражены успехами 19-летнего турка в прошлом чемпионате Нидерландов и стремяится переманить его в свой состав, утверждает calcioatalanta.

Челси и Рома включились в борьбу за таланта Фейеноорда

По информации издания, Аталанте придется заплатить за Кёкчю около 20 миллионов евро. Ведь Фейеноорд, неожиданно финишировавший 3-м в Эредивизи, высоко оценивает умения талантливого игрока, который в прошлом сезоне провел за голландский клуб 35 матчей, в которых забил три гола, отдал шесть результативных передач.

Отметим, что Оркун может стать прямым конкурентом Руслана Малиновского, поскольку действует на поле на той же позиции, что и украинец. Однако Аталанте будет не просто подписать турка, на которого также претендуют Арсенал, Челси, Рома и Севилья.

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Теги
Фейеноорд Фейеноорд Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Оркун Кёкчю Оркун Кёкчю
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