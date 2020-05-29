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Три клуби АПЛ вишикувались в чергу за партнером Маліновського

09:18 445 Читать на русском
Три клуби АПЛ вишикувались в чергу за партнером Маліновського
Тімоті Кастань / Getty Images

Захисник Аталанти Тімоті Кастань незабаром змінить клубну прописку.

Гравець збірної Бельгії повинен покинути Аталанту в найближчі місяці, інформує журналіст Нікола Скіра.

Аталанта придивилася конкурента Маліновському в складі одного з лідерів Ередивізі

Кастань мріє про виступи в англійській Прем'єр-лізі. Три клуби стежать за 24-річним латералем – це Тоттенхем, Лестер і Вест Хем. Бельгієць був одним з найяскравіших гравців Аталанти в першій половині сезону, однак втратив довіру Гасперіні і лише раз вийшов на поле у останніх десяти матчах. Орієнтовна ціна одноклубника Руслана Маліновського – 20 млн євро.

Зазначимо, що у поточному сезоні Кастань зіграв за Аталанту 19 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Один з них – Шахтарю в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Англія Трансфери Лестер Сіті Лестер Сіті Італія Тімоті Кастань Тімоті Кастань Тоттенхем Тоттенхем Вест Хем Вест Хем Аталанта Аталанта
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