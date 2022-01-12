Главный арбитр встречи Янни Сиказве два раза завершал поединок. Правда, так и не смог сделать это должным образом. Сначала рефери дал финальный свисток на 85-й минуте, а затем за 11 секунд до завершения основного времени.

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По информации The Athletic, организаторы пытались вернуть команды на поле, чтобы доиграть матч. Возможно даже с компенсированным времинем. Поэтому даже прервали послематчевую пресс-конференцию главного тренера Мали Мохамеда Магассубы.

Малийцы послушались и вышли на поле, но Тунис запротестовал и остался в раздевалке. Резервный рефери Элдер Мартинс де Карвалью, заменивший Сиказве, снова дал финальный свисток.

Заметим, что Янни Сиказве – один из ведущих африканских арбитров. Он обслуживал финал КАН-2017, работал на ЧМ-2018, а также судил финал Клубного чемпионата мира в 2016 году. Однако в его биографии есть и скандальная страница. В 2018-м его временно дисквалифицировали из-за подозрений в коррупции на матчах Азиатской ЛЧ. Впоследствии дело закрыли из-за отсутствия доказательств.

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