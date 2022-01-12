Кубок африканских наций. Первый тур

Группа F

Тунис – Мали – 0:1

Гол: И. Коне, 48 (пен.)

Нереализованный пенальти: Хазри, 76 (Т)

Удаление: Э. Туре, 87 (М)

Формальные гости перед матчем пережили несколько неприятных часов, но оказались гораздо лучше подготовленными. Мали имело ощутимое преимущество в течение первого тайма, хотя до реальной опасности доходило редко. Больше всего запомнилась пушка Массадио Айдара, просвистевшая рядом со стойкой.

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Как это часто бывает на этом КАН, "размочить" счет помог пенальти. В дебюте второй половины защитник сборной Туниса сыграл рукой после рикошета от газона и привез одиннадцатиметровый. Ибрагима Коне мощным ударом в правый угол не оставил шансов голкиперу. Пропущенный гол наконец-то зарядил тунисцев. Хазри исполнил штрафной с 22 метров – Мункоро парировал.

Мали еще дважды претендовало на пенальти, однако арбитр оставлял эпизоды без внимания. В противоположной штрафной повод для наказания нашелся. Дженепо весь матч носился по полю и решил помочь партнёрам в обороне. Итог – вингер Саутгемптона также сыграл рукой, поэтому VAR посоветовал назначать "точку". Впрочем, Хазри пробил плохо – почти по центру и на удобной для Мункоро высоте.

В последние минуты Мали защищалось в меньшинстве. Арбитр показал прямую красную Эль-Билалу Туре, врезавшему сопернику по голеностопу. Конец вообще получился скандальным. Во втором тайме была куча задержек, замены, проверки VAR, но судья почему-то очень хотел дать финальный свисток – сначала на 85:11, затем на 89:44! Тренерский штаб Туниса выскакивал протестовать на поле, однако бригада замбийца Янни Сиказве во время второй попытки была неумолимой – минимальная победа Мали.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK — Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

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