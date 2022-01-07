Відстоюємо непопулярну думку про КАН-2021, який відбудеться з 9 січня по 6 лютого в Камеруні.

В Європі прийдешній Кубок Африки сприймають зі зверхністю та обуренням. Мовляв, чому топ-клуби посеред сезону повинні відпускати своїх гравців десь у джунглі. Під час нової хвилі коронавірусу. В Камерун, де вакциновано 2,5% населення.

Претензії резонні, але це дещо імперська позиція. Минулого року Євро також в розпал пандемії проводили в десяти країнах від Глазго до Баку. І все було ОК, бо європейський футбол – футбол першого сорту, бо продані телеправа, бо ми рік чекали футбольного свята.

Зрозумійте, африканські вболівальники також чекали, а африканські футболісти також мріють зіграти за свою збірну. Мессі вистраждав перший трофей з Аргентиною на Копа Амеріка-2021 і завдяки цьому виграв "Золотий м'яч" – Салах також хоче.

Континентальний турнір посеред сезону – це додатковий ризик травм. Але в Європі такий графік, що шанси заробити пошкодження не менші. Три міжнародні паузи з Лігою націй нафарширували осінній календар до неможливості, але нічого страшного, бо це ж "елітні" збірні, а не африканці якісь.

Умовний вболівальник Наполі перед Євро мріяв побачити якнайбільше своїх гравців у заявках збірних, а перед КАН падкається, як же команда буде без Замбо-Ангісса, Кулібалі та Унаса, і радіє, що Осімхена не пустили на чемпіонат.

Звичайно, клуби платять футболістам зарплату і розраховують на них. Але хтось би обурювався виклику Абрахама в збірну Англії чи Жоржінью в збірну Італії на будь-який матч? Кубок Африки немає куди переносити. Минулого літа провели Євро та Копа Амеріка, на кінець цього року запланований чемпіонат світу.

Не потрібно сприймати Кубок Африки другосортним турніром для другосортних людей. Так, КАН невиправдано роздутий на 24 команди. Власне, як і Євро. Навряд чи колумбійці з трепетом дивилися матч Україна – Північна Македонія.

Ви не знаєте жодного гравця збірних Судану чи Етіопії. Нам треба сильно постаратися, щоб впізнати когось з Мавританії чи Малаві. Комусь доведеться гуглити головних зірок Коморів чи Сьєрра-Леоне. Але на Кубку Африки є цікаві потужні команди.

Сенегал в рейтингу ФІФА вище за Україну. Зацініть кістяк команди: Едуар Менді (Челсі), Куліду Кулібалі (Наполі), Ідрісса Гуйє (ПСЖ), Садьйо Мане (Ліверпуль). Цікаво ж подивитися, як вони зіграють проти Кот-д'Івуару: Франк Кассьє (Мілан), Ніколя Пепе (Арсенал), Ерік Байлі (МЮ), а ще Заха і Корне.

Тут і найкращий гравець осені Мохамед Салах зі своїм Єгиптом, тут і найкращий латераль світу Ашраф Хакімі зі своїм Марокко. Алжир – чинний чемпіон Африки – планує побити рекорд Італії найдовшою безпрограшною серією. Зараз у Мареза і Ко 33 матчі без поразок, потрібно ще 5.

На груповому етапі Кубок Африки не подарує високоякісного футболу та великої інтриги, але вже з плей-офф можна дивитися кожен матч. Чвертьфінали КАН за класом не сильно програватимуть 1/8 Євро. Гана, Єгипет, Сенегал, Туніс, Малі, Камерун, Алжир, Марокко – прогнозовані учасники 1/4.

Якщо у вас немає особливого пієтету до африканських збірних, просто підтримайте футболістів свого клубу. На жаль, ніхто з УПЛ не поїхав на турнір – буркінієць Лассіна Траоре травмувався. Повболівайте тоді за хлопців Вернидуба: Чарльз Петро з Малаві, Адама Траоре з Малі, Едмунд Аддо з Гани.

Футбол з символу рівності перетворюється на інструмент сегрегації. Одні турніри через комерційні інтереси проводять за будь-яку ціну, а інші – записують у "примхи тубільців". Так не має бути.

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