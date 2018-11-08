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Роналду забил невероятный дебютный гол за Ювентус в Лиге чемпионов

07:00 55 Читати українською
Роналду забил невероятный дебютный гол за Ювентус в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / УЕФА

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду забил роскошный гол в ворота Манчестер Юнайтед в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов, который стал для него дебютным за "бьянконери" в главном клубном турнире Европы.

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус дома проиграл Манчестер Юнайтед (1:2). Но именно туринцы открыли счет в матче усилиями Криштиану Роналду, забивший фантастический дебютный гол за "старую синьору" в еврокубках.

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Португалец ворвался в штрафную и с лету пробил под перекладину ворот Давида Де Хеа.

Ювентус после 4 туров имеет 9 очков и занимает 1 место в турнирной таблице группы Н.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Среда 07 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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