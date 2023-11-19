Бретонцы воспользовались международной паузой, чтобы определиться с будущим тренером. Как сообщает официальный сайт клуба, Бруно Женезио покинул пост наставника Ренна по взаимному согласию.

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"Красно-черные" сразу сообщили имя преемника француза. Новым тренером Ренна назначен Жульен Стефан. 43-летний специалист долгое время работал в системе бретонцев, а в 2018 году взял управление главной командой. Именно с Жульеном Стефаном Ренн сумел завоевать Кубок Франции в сезоне 2018/19, переиграв в финале ПСЖ. К тому же француз стал первым тренером в истории "красно-черных", который сумел вывести их в Лигу чемпионов.

Бретонцы сейчас занимают 13 место, имея лишь 12 очков. От первой строчки Ренн отстает на 15 баллов.

Напомним, что в текущем сезоне тренеров сменили Марсель и Лион.

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