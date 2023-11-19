Мадридский Реал выиграл борьбу за бразильца Эндрика у Челси и ПСЖ, тоже отчаянно пытавшихся подписать форварда.

Парижане в ноябре прошлого года предлагали Палмейрас 93 миллиона евро за двух 16-летних нападающих – Эндрика и Эстевао. Бразильский клуб отклонил предложение, утверждает Фабрицио Романо.

"Я с террористами переговоров не веду": президент Вереса раскрыл скандальные детали сорванного трансфера в Карпаты

По словам инсайдера, переманить Эндрика пытался и Челси. Лондонцы пригласили семью футболиста в столицу Англии, чтобы представить свой проект. Но сам Эндрик хотел продолжить карьеру в Мадриде.

Решающую роль в переходе сыграл Джуни Калафат – директор Реала по международному футболу. Именно он воплотил в реальность трансфер молодого бразильца.

Напомним, летом 2024 года Эндрик перейдет в Реал, который выложил за него почти 40 миллионов евро. Несколько дней назад 16-летний нападающий дебютировал за сборную Бразилии. Что касается Эстевао, то он пока продолжает выступать за Палмейрас.

Торрес, ван Перси, Арбелоа и единственный ирландец из чемпионата Украины – кто из звезд прошлого тренирует в Юношеской ЛЧ