Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов открестился от слухов о том, что именно он станет новым тренером полтавской команды.

"Меня самого удивили эти слухи. Из Полтавы со мной никто не связывался. Никаких переговоров на этот счет не было. К тому же, я не имел никакого морального права вести их за спиной у Максимова. У меня контракт с Металлистом 1925 и я связываю большие надежды с этим клубом.

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Мы планируем собраться в начале июля. Рассматриваем несколько вариантов проведения сборов, точно еще не определились. Пока могу только сказать, что мы будем проводить их в нашей стране.

К идее провести следующий чемпионат в Украине отношусь положительно. Конечно, нужно смотреть, как развивается ситуация, но я за то, чтобы играть в Украине. Наши легионеры сейчас находятся за границей. Думаю, что мы будем формировать команду из украинских игроков", – сказал Кривенцов в комментарии FanDay.

Напомним, накануне Ворскла объявила, что ее сотрудничество с Юрием Максимовым завершилось 31 мая. Это известие стало полной неожиданностью для коуча полтавчан.

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