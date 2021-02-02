Сегодня киевляне добавили 24-летнего нападающего в заявку на вторую часть УПЛ, сообщает официальный сайт клуба.

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В декабре завершилась годичная дисквалификация Беседина за проваленный допинг-тест после матча группового этапа ЛЕ против Мальме. Нападающий участвовал в товарищеских матчах Динамо на сборах, однако голами не отличался. Артем сохранил привычный 41 номер.

Добавим, что Беседин является кандидатом в сборную Украины – в последний раз нападающий надевал сине-желтую футболку в матче отбора Евро-2020 против Сербии (2:2) и даже отмечался голом.

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