Тренеру сербского Динамо подожгли автомобиль – специалиста пытаются заставить уйти в отставку
Рек Антич, главный тренер Динамо Вране, стал жертвой злоумышленников после многочисленных граффити с требованием отставки специалиста.
В ночь с субботы на воскресенье автомобиль Антича подожгли у его дома в центре Вране, сообщает Telegraf.rs.
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Интересно, что на прошлой неделе на многих зданиях города появились надписи, адресованные наставнику, с требованием подать в отставку. Антич прокомментировал инцидент и даже озвучил свои подозрения.
"С видеокамер есть видео, на которых видно, кто сделал эти надписи, но этих людей до сих пор не привлекли к ответственности. У меня нет вопросов, кто стоит за этим. Я сказал это на прошлой неделе после граффити. У меня во Вране нет врагов, я никому ничего не должен. Ветер дует с Сурдулицы", – поделился Антич.
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