Тренеру сербського Динамо підпалили автомобіль – фахівця намагаються змусити піти у відставку
Рек Антіч, головний тренер Динамо Вране, став жертвою зловмисників після чисельних графіті із вимогою відставки фахівця.
У ніч з суботи на неділю автівку Антіча підпалили біля його дому в центрі Вране, повідомляє Telegraf.rs.
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Цікаво, що минулого тижня на багатьох будівлях міста з'явились написи, адресовані наставнику, із вимогою подати у відставку. Антіч прокоментував інцидент та навіть озвучив свої підозри.
"З відеокамер є відео, на яких видно, хто зробив ці написи, але цих людей досі не притягнули до відповідальності. У мене немає питань, хто стоїть за цим. Я сказав це минулого тижня після графіті. У мене у Вране немає ворогів, я нікому нічого не винен. Вітер дме із Сурдуліці", – поділився Антіч.
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