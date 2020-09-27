Арарат-Армения, в составе которого выступает украинец Сергей Вакуленко, имеет серьезные проблемы перед матчем Лиги Европы против Црвены Звезды.

Армянский клуб должен оперативно найти место проведения домашнего матча против Црвены Звезды, поскольку в стране объявили военное положение из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает Telegraf.rs.

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"Решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступает в силу с момента опубликования. Все должны отчитываться перед своими военными ведомствами. За Родину, за победу", – написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook.

Отметим, что в составе Арарат-Армения выступает украинец Сергей Вакуленко. Матч против Црвены Звезды запланирован на 1 октября, начало игры в 17:00.

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