"Після того, як я пішов з друголігової Черкащини, яка ніяк не могла визначитися з тим, чи продовжить вона виступ або зійде достроково з дистанції, зі мною зв'язався генеральний директор Львова Андрій Паньків і запропонував приїхати на переговори.

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До цього часу виконуючий обов'язки головного тренера Віталій Шумський вже пішов у відставку. Під час зустрічі з одним з керівників Львова, ми обмінялися думками і, довго не роздумуючи, я дав згоду очолити команду. Контракт був підписаний до кінця сезону. Далі все буде залежати від того чи збереже Львів прописку в елітному дивізіоні.

Чи не виникали у мене думки, що можу не впоратися з новим викликом? Ні. Тренерського досвіду мені вистачає. Повірте, якби свого часу очолювана мною Полтава продовжила виступати серед професійних команд, то, переконаний, вона б змусила рахуватися з собою і в еліті. Так що в своїх силах я був упевнений", – сказав Безсмертний у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 52-річний фахівець очолив Львів на початку березня. Під його керівництвом "містяни" поступились Зорі (0:4) і здобули сенсаційну перемогу над Шахтарем (3:2). Після 19-ти турів "синьо-золоті" посідають у турнірній таблиці УПЛ 12 сходинку, маючи у своєму активі 15 очок.

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