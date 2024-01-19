"Зеленые" на своем официальном сайте объявили об увольнении 35-летнего наставника.

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Дини летом присоединился к Форест Грин Роверс в статусе игрока, однако в декабре согласился стать главным тренером. Эксперимент оказался провальным – всего 3 очка в 6 матчах, ни одной победы и быстрое увольнение. Команда идёт на дне таблицы английской Лиги 2, отставая от спасительной зоны на 7 пунктов. "Зеленые" не уточняют, продолжит ли Дини хотя бы играть за клуб.

Напомним, форвард преодолел серьезные жизненные проблемы и даже засветился на уровне АПЛ – 165 матчей, 47 голов, 21 ассист.

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